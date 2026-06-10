“Benfika” Mourinyonun gedişindən sonra Marko Silvanı baş məşqçi təyin edib

“Benfika” sosial media səhifəsində Marko Silvanın baş məşqçi təyin olunduğunu elan edib.
İdman.Biz bildirir ki, 48 yaşlı məşqçi 2028/2029 mövsümünə qədər uzatmaq imkanı ilə iki illik müqavilə imzalayıb.
“Qartallar” daha əvvəl “Real Madrid”in baş məşqçi Joze Mourinyo ilə müqaviləni vaxtından əvvəl ləğv etmək üçün 15 milyon avro ödədiyini açıqlamışdı. Portuqaliyalı məşqçinin müqaviləni ləğv etməyə razı olduğu vurğulanırdı.
“Benfika”ya təyin olunmazdan əvvəl Silva 2021-ci ildən “Fulhem”ə rəhbərlik edirdi. 2 iyunda London klubu onun ayrıldığını elan edib. “Fulhem” ötən mövsüm İngiltərə Premyer Liqasında 11-ci yeri tutub.