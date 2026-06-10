“Çelsi” yeddi toxunulmaz oyunçunu müəyyənləşdirib

“Çelsi”nin rəhbərliyi yay transfer pəncərəsində satmaq niyyətində olmadıqları oyunçuların siyahısını tərtib edib.
İdman.Biz-in jurnalist Saymon Consona istinadən verdiyi məlumata görə, toxunulmazlar arasında Ris Ceyms, Koul Palmer, Moyses Kaysedo, Levi Koluil, Estevao, Joao Pedro və Coş Açimponq da var.
Mənbənin məlumatına görə, London klubu bu oyunçuların ölçüsündən asılı olmayaraq təklifləri nəzərdən keçirməyəcək.
“Çelsi” daha əvvəl Xabi Alonsonun baş məşqçi təyin olunduğunu açıqlamışdı. İspan məşqçi 1 iyulda işə başlayacaq və onun müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədər davam edəcək.
2025/26 mövsümünün sonunda londonlular İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində onuncu yeri tutublar.