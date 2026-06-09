“Qalatasaray” Jedson Fernandeş və Con Duranı transfer edə bilər

“Qalatasaray” “Spartak Moskva”nın yarımmüdafiəçisi Jedson Fernandeş və “Zenit Sankt-Peterburq”un keçmiş hücumçusu Con Duranı transfer etməyi düşünür.
İdman.Biz bu barədə HT Spor-a istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, “qırmızı-ağlar” Jedson Fernandeşi 25-30 milyon avroya sata bilər. Həmçinin qeyd olunur ki, “Qalatasaray” transferlər üçün təxminən 100-120 milyon avro ayırıb.
Ötən mövsüm Jedson Fernandeş bütün yarışlarda 37 oyunda meydana çıxıb, altı qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 16 milyon avrodur.
“Zenit Sankt-Peterburq” Duranın “Əl-Nəsr”dən icarəyə götürüldüyünü 9 fevralda açıqlayıb. İcarə müqaviləsi 2025/2026 mövsümünün sonuna qədər qüvvədə idi.