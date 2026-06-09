Fabreqasın klubu yay transfer pəncərəsi üçün böyük transferlər hazırlayır

Sesk Fabreqasın məşqçilik etdiyi İtaliyanın “Komo” klubu yay transfer pəncərəsində heyətini gücləndirmək niyyətindədir, çünki komanda gələn mövsüm tarixində ilk dəfə UEFA Çempionlar Liqasında iştirak edəcək.
İdman.Biz-in Fabrizio Romanoya istinadən bildirdiyinə görə, klub heyətini gücləndirmək üçün iki oyunçunu hədəfləyir.
Fabreqas “Kruzeyro”nun müdafiəçiləri Kayki və “Borussiya Dortmund”un müdafiəçisi Yan Koutonu heyətə cəlb etməklə braziliyalı duet yaratmağı planlaşdırır. Kaykinin transfer haqqının 14 milyon avro, Koutonunkunun isə 17 milyon avro olacağı gözlənilir.
Sesk Fabreqas 19 iyul 2024-cü ildə “Komo”nun baş məşqçisi olub. O, klubla 2028-ci ilin iyun ayına qədər dörd illik uzunmüddətli müqavilə imzalayıb.