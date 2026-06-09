“Bavariya” “Mançester Yunayted”dən Reşfordu almağa hazırdır

“Bavariya” “Mançester Yunayted”in hücumçusu Markus Reşfordu transfer etməkdə maraqlıdır.
İdman.Biz-in “Football365”ə istinadən məlumatına görə, transferin statusu hazırda qeyri-müəyyən olaraq qalır.
Müqavilənin həyata keçirilməsi ötən mövsüm Reşfordu icarəyə götürən “Barselona” ətrafındakı vəziyyətdən asılıdır.
Kataloniya klubunun futbolçunu 30 milyon avroya almaq hüququ var, lakin hazırda bu variantdan istifadə etməyi planlaşdırmır. “Barselona” əməkdaşlığın davam etdirilməsi üçün başqa variantları, o cümlədən yeni icarə imkanı və ya transferin dəyərini azaltmağı nəzərdən keçirir.
“Mançester Yunayted” digər klublardan gələn təklifləri nəzərdən keçirməyə hazır olduğunu açıqlayıb. “Bavariya” onların marağını təsdiqləyib və tələb olunan məbləği ödəməyə hazır olduğunu bildirib. Müqavilə bağlamaq üçün əsas maneə oyunçunun maaşının səviyyəsidir - həftədə 348 min avro.
Ötən mövsüm Reşford “Barselona”nın heyətində 49 matçda iştirak edib, 14 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt forvardı 40 milyon avro qiymətləndirir.