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“Qarabağ”ın rəqibinin sabiq hücumçusu faciəvi şəkildə dünyasını dəyişdi

Futbol
Xəbərlər
30 İyul 2026 18:10
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“Qarabağ”ın rəqibinin sabiq hücumçusu faciəvi şəkildə dünyasını dəyişdi

Bolqarıstanın “CSKA Sofiya” futbol komandasının sabiq hücumçusu Tassio Maya dus Santos faciəvi şəkildə həyatını itirib.

İdman.Biz “Globo Esporte”yə istinadən xəbər verir ki, hadisə Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində baş verib.

Güclü külək nəticəsində divar uçaraq 41 yaşlı sabiq futbolçunun üzərinə düşüb. Hadisə zamanı Tassio ilə birlikdə olan daha bir nəfər də həyatını itirib. Rio-de-Janeyroda küləyin sürəti saatda 90 kilometrdən çox olub.

Tassio 2019-cu ildə karyerasını Braziliyanın “Ferroviário” komandasında başa vurub.

Peşəkar karyerası ərzində bir sıra ölkələrdə çıxış edən hücumçu Bolqarıstanın “CSKA Sofiya” klubunda 11 oyunda meydana çıxıb və dörd qol vurub.

Qeyd edək ki, bu gün UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Azərbaycan təmsilçisi “Qarabağ” Bolqarıstanda “CSKA Sofia”nın qonağı olacaq.

İdman.Biz
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