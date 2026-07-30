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“Barselona” Alvaresdən “ikinci jest” gözləyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
30 İyul 2026 19:10
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“Barselona” Alvaresdən “ikinci jest” gözləyir

“Barselona” rəhbərliyi “Atletiko Madrid2in hücumçusu Xulian Alvaresdən “Atletiko”nun onu Kataloniya klubuna satmasına səbəb olacaq “ikinci jest” etməsini gözləyir.

İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən məlumat verir.

Xatırladaq ki, 2026-cı il dünya çempionatı zamanı Alvares Madriddən ayrılmaq istədiyini açıq şəkildə bildirmişdi.

Mənbənin məlumatına görə, “Barselona” oyunçu özü bu addımı atana qədər onu transfer etmək üçün daha çox cəhd etməmək qərarına gəlib. Alvaresin tezliklə hərəkətə keçməli olduğu vurğulanır. “Blaugrana” daha əvvəl 2022-ci il dünya çempionu üçün “Atletiko”ya 100 milyon avro təklif etmişdi.

İdman.Biz
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