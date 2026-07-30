30 İyul 2026
AZ

UEFA-ya üzv ölkələrin hamısı DÇ-2030-u boykot etmək qərarını verib

Dünya futbolu
Xəbərlər
30 İyul 2026 19:29
140
UEFA-ya üzv ölkələrin hamısı DÇ-2030-u boykot etmək qərarını verib

UEFA-nın bütün 55 üzv ölkəsi FİFA-nın turnirdəki paylarını özəl investorlara satmaq planlarına etiraz olaraq 2030-cu il dünya çempionatını boykot etmək qərarına gəlib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu barədə UEFA-dakı mənbələr talkSPORT-un jurnalisti Ben Jacobs-a bildiriblər.

Daha əvvəl İnfantinonun şəxsən on milyonlarla funt sterlinq qazandıra biləcək satış planı hazırladığı və ABŞ prezidenti Donald Tramp administrasiyasına yaxın şəxslərlə danışıqların aparıldığı bildirilirdi. Bir neçə futbol təşkilatı və idman xadimi bu qərarı pisləyib və İnfantino FİFA üzv ölkələrinin hər birinə müqaviləni təsdiqlədikləri təqdirdə 40 milyon dollar maliyyə dəstəyi təklif edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA Konfrans Liqası: “Zirə” “Payde” ilə oyunda fasiləyə üstün yollandı
20:47
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Zirə” “Payde” ilə oyunda fasiləyə üstün yollandı - YENİLƏNİR + VİDEO

Matç Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilir
“Roma” argentinalı mərkəz hücumçusunun transferini açıqlayıb
20:32
Dünya futbolu

“Roma” argentinalı mərkəz hücumçusunun transferini açıqlayıb

O, “Roma”da 9 nömrəli formanı geyinəcək
UEFA Konfrans Liqası: “Neftçi” “Dinamo”ya qarşı: START HEYƏTLƏR
20:04
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Neftçi” “Dinamo”ya qarşı: START HEYƏTLƏR - YENİLƏNİR

Stara Zaqora şəhərində baş tutacaq həlledici qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq
“Arsenal” A Seriyasında Vinisiusa alternativ tapıb
19:44
Dünya futbolu

“Arsenal” A Seriyasında Vinisiusa alternativ tapıb

Kənan Yıldız 2022-ci ildə “Bavariya”dan azad agent kimi “Yuventus”a qoşulub
“Barselona” Alvaresdən “ikinci jest” gözləyir
19:10
Dünya futbolu

“Barselona” Alvaresdən “ikinci jest” gözləyir

“Blaugrana” daha əvvəl 2022-ci il dünya çempionu üçün “Atletiko”ya 100 milyon avro təklif etmişdi
“Qarabağ”ın rəqibinin sabiq hücumçusu faciəvi şəkildə dünyasını dəyişdi
18:10
Futbol

“Qarabağ”ın rəqibinin sabiq hücumçusu faciəvi şəkildə dünyasını dəyişdi

Tassio Maya dus Santos divarın uçması nəticəsində 41 yaşında vəfat edib

Ən çox oxunanlar

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
28 İyul 17:45
Güləş

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Təmsilçimiz üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada qüvvəsini sınayacaq

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində
28 İyul 20:50
Futbol

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində “Lex” və “Orhus” arasındakı qarşılaşmanın qalibi ilə oynayacaq
U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub
00:04
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz B qrupunu 2 qələbə, 3 məğlubiyyət ilə başa vurub
Azərbaycanın paragüllə atıcısı Dünya Kubokunun qalibi olub
27 İyul 22:37
Paralimpizm

Azərbaycanın paragüllə atıcısı Dünya Kubokunun qalibi olub - YENİLƏNİB

Bu gün start götürən turnirə iyulun 29-da yekun vurulacaq