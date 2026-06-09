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“Arsenal” klubun tibb heyətinin rəhbərini işdən çıxarıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 İyun 2026 07:16
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“Arsenal” klubun tibb heyətinin rəhbərini işdən çıxarıb

Londonun “Arsenal” klubu tibb heyətinin rəhbəri Zəfər İqbal ilə münasibətlərinə son qoyub.

İdman.Biz bu barədə “The Telegraph”a istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, 51 yaşlı mütəxəssisə işdən çıxarılma barədə 8 iyun bazar ertəsi günü məlumat verilib.

Qərarın dəqiq şərtləri açıqlanmayıb. Zəfər İqbal “Arsenal”a 2024-cü ilin fevral ayında qoşulub və orada idman tibbi və fitnes şöbəsinin idarəçiliyindən məsul olub.

Klub işdən çıxarılmanı oyunçuların son mövsümdə aldığı çoxsaylı zədələrlə əlaqələndirir. Martin Edeqor, Bukayo Saka, Yurrien Timber və Kay Haverts də daxil olmaqla əsas oyunçular zədələr səbəbindən uzun müddət komandadan kənarda qalıblar. “Arsenal” rəhbərliyi əvvəllər tibbi və fitnes şöbələrinin daxili yoxlamasını aparıb. Bu yoxlamanın İqbalın işdən çıxarılma qərarına birbaşa təsir edib-etmədiyi məlum deyil.

Baş məşqçi Mikel Arteta bəzi mütəxəssislərin fikrincə, intensiv məşqlər edir və bu, oyunçuların iş yükünün artmasına və zədələrin artmasına səbəb ola bilər.

“Arsenal”a qoşulmazdan əvvəl Zəfər İqbal “Liverpul”, “Tottenhem” və “Kristal Palas”da çalışıb, həmçinin Futbol Assosiasiyasının Peşəkar Tibb Cəmiyyətində tibbi xidmətə rəhbərlik edib.

İdman.Biz
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