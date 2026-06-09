Olisenin het-triki Fransaya qələbə gətirib - VİDEO

DÇ-2026-ya hazırlıq çərçivəsində Fransa və Şimali İrlandiya arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, Fransa oyunu 3:1 hesabı ilə qazanıb.
43-cü dəqiqədə Maykl Oliseh hesabı açaraq Fransaya üstünlük qazandırıb. O, 49-cu dəqiqədə ikinci qolunu vurub. Şimali İrlandiyadan Patrik Kelli 64-cü dəqiqədə fərqlənib. Olise 75-ci dəqiqədə het-trik edib.
Fransa DÇ-2026-ya I qrupunda başlayacaq və burada Seneqal, İraq və Norveçlə qarşılaşacaq. Şimali İrlandiya DÇ-2026-ya vəsiqə qazana bilməyib.