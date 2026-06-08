İtaliya klubu yeni baş məşqçi təyinatını açıqlayıb

“Fiorentina” klubu Fabio Qrossonun baş məşqçi təyin olunduğunu rəsmi olaraq elan edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, 48 yaşlı məşqçinin müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.
Klub prezidenti Cüzeppe Komisso yeni məşqçinin çətin mövsümdən sonra komandaya yeni inkişaf mərhələsinə başlamağa kömək edəcəyinə əminliyini ifadə etdi.
“Fabio Qrossonu “Fiorentina”da salamlamaqdan məmnunuq. Fabio təkcə dünya çempionu deyil, həm də zəhmət, ideyalar və nəticələr vasitəsilə yolunu açan məşqçidir. İnanırıq ki, o, daha güclü və daha rəqabətli “Fiorentina” qurmağımıza kömək etmək üçün xarakterə, düzgün yanaşmaya və həvəsə malikdir”, - deyə Komisso bildirib.
Qrosso 2006-cı ildə İtaliya millisi ilə dünya çempionu olub. Futboldan ayrıldıqdan sonra bir sıra İtaliya klubları ilə işləyərək məşqçilik etməyə başlayıb.
“Fiorentina” 2025/26 mövsümünün sonunda A Seriyası turnir cədvəlində 15-ci yeri tutub.