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“Midlsbro”nun keçmiş oyunçusu 27 yaşında vəfat edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 İyun 2026 20:42
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“Midlsbro”nun keçmiş oyunçusu 27 yaşında vəfat edib

“Midlsbro” komandasının keçmiş müdafiəçisi Entoni Renton 27 yaşında vəfat edib.

İdman.Biz bildirir ki, klubun akademiyası bu xəbəri rəsmi X sosial media səhifəsində açıqlayıb. Onun ölümü ötən həftə sonu baş verib. O, 2017-ci ildə diaqnozu qoyulmuş leykemiya ilə uzun müddət mübarizə apardıqdan sonra baş verib.

Renton “Midlsbro” gənclər sistemində irəliləyiş əldə edib və ilk peşəkar müqaviləsini imzalayıb. Lakin xəstəlik səbəbindən o, böyüklər komandasında bir oyun belə oynaya bilməyib. Klub Rentonun ailəsinə başsağlığı verib və ona dəstək olub.

“Keçmiş akademiya yetirməsi Entoni Rentonun vəfatını dərin kədərlə elan edirik.

Entoni həqiqətən ilhamverici bir şəxsiyyət idi: o, təxminən doqquz il leykemiya ilə cəsarətlə mübarizə apardı və xəstəlik onun futbola olan sevgisini heç vaxt azaltmadı. Ümidverici bir müdafiəçi olan Entoni, 2017-ci ilin iyul ayında leykemiya diaqnozu qoyulduqda “Boro” ilə ilk peşəkar müqaviləsini bu yaxınlarda imzalamışdı. Xəstəliyi səbəbindən üzləşdiyi çoxsaylı çətinliklərə və uğursuzluqlara baxmayaraq, Entoni pozitivlik mənbəyi olaraq qaldı.

Son illərdə o, akademiyamız da daxil olmaqla, məşqçiliklə çox vaxt keçirib. Gənc futbolçulara - həm meydanda, həm də meydandan kənarda inkişaflarında - dəstək olmaq sədaqəti əbədi olaraq xatırlanacaq. O, Teesside-də bir çox uşağın və onların ailələrinin həyatında əhəmiyyətli bir iz buraxıb. Töhfəsinə görə Entoni layiqincə 2026-cı ilin mart ayında təqdim edilən MFC Akademiyası Məzunları Mükafatının ilk sahibi oldu.

Entoni həftəsonu 27 yaşında sakit şəkildə vəfat etdi. Bu çətin anda düşüncələrimiz Entoninin ailəsi və dostları ilədir”, - klubun açıqlamasında bildirilib.

İdman.Biz
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