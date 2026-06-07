Almaniya millisi yoldaşlıq matçında ABŞ-ı çətinliklə məğlub edib

2026-cı il dünya çempionatına hazırlıq çərçivəsində ABŞ və Almaniya arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, Çikaqo şəhərindəki “Soldier Field” stadionunda keçirilən oyunda Almaniya millisi 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.
İkinci dəqiqədə Kay Haverts hesabı açaraq Almaniyanı irəli çıxarıb. 37-ci dəqiqədə Entoni Robinson hesabı bərabərləşdirib. 57-ci dəqiqədə Leroy Sane Almaniyanın ikinci qolunu vurub.
DÇ-2026-da Almaniya E qrupunda oynayacaq və orada Kürasao, Kot-d'İvuar və Ekvadorla qarşılaşacaq.
ABŞ DÇ-2026-da ev sahibi ölkələrdən biri kimi iştirak edir. D qrupunda isə ABŞ Paraqvay, Avstraliya və Türkiyə ilə qarşılaşacaq.