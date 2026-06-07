7 İyun 2026
AZ

“Mançester Yunayted”in eks-futbolçusu Marsial “Monterrey”lə müqaviləsini ləğv edəcək

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 İyun 2026 00:23
102
“Mançester Yunayted”in eks-futbolçusu Marsial “Monterrey”lə müqaviləsini ləğv edəcək

“Mançester Yunayted”in keçmiş hücumçusu Entoni Marsial Meksika klubu “Monterrey” ilə müqaviləsinin vaxtından əvvəl ləğvinə razılıq verib.

İdman.Biz bildirir ki, jurnalist və insayder Fabrizio Romano bu barədə məlumat verib.

Marsial “Monterrey”ə 2025-ci ilin sentyabrında qoşulub. O, klubda 20 oyun keçirib, bir qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib.

Marsial “Lion”un gənclər sisteminin məhsuludur və əvvəllər “Monako”, “Mançester Yunayted”, “Sevilya” və Yunanıstanın “AEK Afina” klublarında oynayıb. Transfermarkt-ın məlumatına görə, fransız futbolçunun hazırkı bazar dəyəri 3,5 milyon avro olaraq qiymətləndirilir.

Marsial “Mançester Yunayted”lə İngiltərə Kubokunu, iki Liqa Kubokunu, Fransa Superkubokunu və Avropa Liqasını qazanıb. O, həmçinin Fransa millisi ilə Millətlər Liqası kubokunu başı üzərinə qaldırıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Şalke” “Mançester Yunayted”in hücumçusunu heyətinə qatmaq istəyir
01:39
Dünya futbolu

“Şalke” “Mançester Yunayted”in hücumçusunu heyətinə qatmaq istəyir

Bir neçə başqa klubun da oyunçu ilə maraqlandığı bildirilir
Fabio Kapello: “Yamal yeni Messi ola bilər”
01:19
Dünya futbolu

Fabio Kapello: “Yamal yeni Messi ola bilər”

Lionel Messi 2003-cü ildən 2021-ci ilə qədər “Barselona”da oynayıb
Almaniya millisi yoldaşlıq matçında ABŞ-ı çətinliklə məğlub edib
01:01
Dünya futbolu

Almaniya millisi yoldaşlıq matçında ABŞ-ı çətinliklə məğlub edib

Oyun Çikaqodakı “Soldier Field” stadionunda keçirilib
Portuqaliya dava ilə keçən yoldaşlıq görüşündə Çilini məğlub edib
00:06
DÇ-2026

Portuqaliya dava ilə keçən yoldaşlıq görüşündə Çilini məğlub edib - VİDEO

Komandalar ikinci hissəni on nəfərlə oynayıblar
Argentina millisinin müdafiəçisi Balerdi dünya çempionatını buraxacaq
6 İyun 23:15
DÇ-2026

Argentina millisinin müdafiəçisi Balerdi dünya çempionatını buraxacaq

Argentina qrup mərhələsində Avstriya, Əlcəzair və İordaniya milli komandaları ilə oynayacaq
Yamal və Holand dünyanın ən bahalı futbolçularıdır - Transfermarkt
6 İyun 23:00
Dünya futbolu

Yamal və Holand dünyanın ən bahalı futbolçularıdır - Transfermarkt

Onların transfer dəyəri 200 milyon avrodur

Ən çox oxunanlar

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb
4 İyun 22:21
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Komanda baş məşqçi Fərid Tağızadənin rəhbərliyi altında Romada çıxış edir
Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur!
4 İyun 23:35
Futbol

Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur! - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz ikinci dəfə Avropada birinci olub
Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub
5 İyun 23:55
Futbol

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu baş hakim Mixali Kaprali (Macarıstan) idarə edib
“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir
5 İyun 17:07
Futbol

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir

Mourinyo fransız futbolçunun transferini şəxsən istəyib