“Mançester Yunayted”in eks-futbolçusu Marsial “Monterrey”lə müqaviləsini ləğv edəcək

“Mançester Yunayted”in keçmiş hücumçusu Entoni Marsial Meksika klubu “Monterrey” ilə müqaviləsinin vaxtından əvvəl ləğvinə razılıq verib.
İdman.Biz bildirir ki, jurnalist və insayder Fabrizio Romano bu barədə məlumat verib.
Marsial “Monterrey”ə 2025-ci ilin sentyabrında qoşulub. O, klubda 20 oyun keçirib, bir qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib.
Marsial “Lion”un gənclər sisteminin məhsuludur və əvvəllər “Monako”, “Mançester Yunayted”, “Sevilya” və Yunanıstanın “AEK Afina” klublarında oynayıb. Transfermarkt-ın məlumatına görə, fransız futbolçunun hazırkı bazar dəyəri 3,5 milyon avro olaraq qiymətləndirilir.
Marsial “Mançester Yunayted”lə İngiltərə Kubokunu, iki Liqa Kubokunu, Fransa Superkubokunu və Avropa Liqasını qazanıb. O, həmçinin Fransa millisi ilə Millətlər Liqası kubokunu başı üzərinə qaldırıb.