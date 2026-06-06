Yamal və Holand dünyanın ən bahalı futbolçularıdır - Transfermarkt

Transfermarkt nüfuzlu onlayn portalı futbolçuların bazar dəyərini yeniləyib.

İdman.Biz bildirir ki, “Barselona”nın cinah oyunçusu Lamin Yamal və “Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Holand dünyanın ən bahalı futbolçularıdır.

Onların transfer dəyəri 200 milyon avrodur.

Dünya futbolunun ən bahalı 10 futbolçusu:

Lamin Yamal (Barselona) — 200 milyon avro;

Erlinq Holand (Mançester Siti) — 200 milyon avro;

Kilian Mbappe (Real Madrid) — 180 milyon avro;

Pedro (Barselona) — 150 milyon avro;

Maykl Olise (Bavariya) — 150 milyon avro;

Joao Neveş (PSJ) — 140 milyon avro;

Xviça Kvaratsxeliya (PSJ) — 140 milyon avro;

Vitinya (PSJ) — 140 milyon avro;

Vinisius Junior (Real Madrid) — 140 milyon avro;

Cud Bellingem (Real Madrid) — 140 milyon avro