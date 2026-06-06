7 İyun 2026
AZ

Yamal və Holand dünyanın ən bahalı futbolçularıdır - Transfermarkt

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 İyun 2026 23:00
90
Yamal və Holand dünyanın ən bahalı futbolçularıdır - Transfermarkt

Transfermarkt nüfuzlu onlayn portalı futbolçuların bazar dəyərini yeniləyib.

İdman.Biz bildirir ki, “Barselona”nın cinah oyunçusu Lamin Yamal və “Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Holand dünyanın ən bahalı futbolçularıdır.

Onların transfer dəyəri 200 milyon avrodur.

Dünya futbolunun ən bahalı 10 futbolçusu:

Lamin Yamal (Barselona) — 200 milyon avro;
Erlinq Holand (Mançester Siti) — 200 milyon avro;
Kilian Mbappe (Real Madrid) — 180 milyon avro;
Pedro (Barselona) — 150 milyon avro;
Maykl Olise (Bavariya) — 150 milyon avro;
Joao Neveş (PSJ) — 140 milyon avro;
Xviça Kvaratsxeliya (PSJ) — 140 milyon avro;
Vitinya (PSJ) — 140 milyon avro;
Vinisius Junior (Real Madrid) — 140 milyon avro;
Cud Bellingem (Real Madrid) — 140 milyon avro

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Portuqaliya dava ilə keçən yoldaşlıq görüşündə Çilini məğlub edib
00:06
DÇ-2026

Portuqaliya dava ilə keçən yoldaşlıq görüşündə Çilini məğlub edib - VİDEO

Komandalar ikinci hissəni on nəfərlə oynayıblar
Argentina millisinin müdafiəçisi Balerdi dünya çempionatını buraxacaq
6 İyun 23:15
DÇ-2026

Argentina millisinin müdafiəçisi Balerdi dünya çempionatını buraxacaq

Argentina qrup mərhələsində Avstriya, Əlcəzair və İordaniya milli komandaları ilə oynayacaq
Yaya Ture “Slovan”ın baş məşqçisi olacaq
6 İyun 22:29
Dünya futbolu

Yaya Ture “Slovan”ın baş məşqçisi olacaq

“Slovan” 2025/2026 mövsümündə Slovakiya çempionluğunu qazanıb
Arne Slot “Fulhem”in baş məşqçi olmaqdan imtina edib
6 İyun 22:12
Dünya futbolu

Arne Slot “Fulhem”in baş məşqçi olmaqdan imtina edib

London klubu Marko Silvanın yerinə yeni menecer axtarır
U-21 millisi yoldaşlıq görüşündə Bəhreyni böyük hesabla məğlub edib
6 İyun 21:56
Futbol

U-21 millisi yoldaşlıq görüşündə Bəhreyni böyük hesabla məğlub edib - YENİLƏNİB

U-21 növbəti yoldaşlıq matçını Qırğızıstan millisinə qarşı keçirəcək
Andoni İraola komandanı idarəetmə tərzindən danışıb
6 İyun 21:08
Dünya futbolu

Andoni İraola komandanı idarəetmə tərzindən danışıb

43 yaşlı məşqçinin son klubu ötən mövsümün sonunda ayrıldığı “Bornmut” olub

Ən çox oxunanlar

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb
4 İyun 22:21
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Komanda baş məşqçi Fərid Tağızadənin rəhbərliyi altında Romada çıxış edir
Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur!
4 İyun 23:35
Futbol

Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur! - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz ikinci dəfə Avropada birinci olub
Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub
5 İyun 23:55
Futbol

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu baş hakim Mixali Kaprali (Macarıstan) idarə edib
“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir
5 İyun 17:07
Futbol

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir

Mourinyo fransız futbolçunun transferini şəxsən istəyib