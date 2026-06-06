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Yaya Ture “Slovan”ın baş məşqçisi olacaq

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 İyun 2026 22:29
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Yaya Ture “Slovan”ın baş məşqçisi olacaq

“Barselona” və “Mançester Siti”nin keçmiş oyunçusu Yaya Ture komandanın baş məşqçisi olmaq üçün “Slovan Bratislava” ilə müqavilə imzalayıb.

İdman.Biz bildirir ki, “Slovan” Turenin baş məşqçi kimi ilk vəzifəsi olacaq. Əvvəllər “Seltik” və “Suonsi Siti”də çalışmış Darren O'Deanın onun köməkçisi olacağı gözlənilir.

Ture əvvəllər “Tottenhem” akademiyasında çalışıb və Belçikanın “Standard” klubunda və Səudiyyə Ərəbistanı milli komandasında köməkçi məşqçi kimi çalışıb.

“Slovan” 2025/2026 mövsümündə Slovakiya çempionluğunu qazanıb. Komanda Çexoslovakiya titulları da daxil olmaqla, 27 dəfə ölkə çempionluğunu qazanıb.

İdman.Biz
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