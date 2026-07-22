“Real Madrid” Rodri ilə bağlı mövqeyini dəyişib

“Real Madrid” “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Rodrini mümkün transferi ilə bağlı mövqeyini dəyişib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, jurnalist Ramon Alvarez de Mon bildirib ki, klub “oyunçunu transfer etməkdə tamamilə istəksiz olmaqdan müqavilədə iştirak etməyə hazır olmağa” keçib.
Mənbənin məlumatına görə, “Los Blancos” 30 yaşlı futbolçu ilə şəxsi müqavilə şərtlərini razılaşdırmaqda heç bir problem yaşamayacaq. Rodri “Real Madrid”ə keçmək məqsədi ilə "müqavilənin sonuna qədər" çatacaq. Vurğulanır ki, “Kral Klubu” 2026-cı il dünya çempionatının qalibi üçün “Mançester Siti”yə yalnız “ədalətli” qiymət ödəyəcək.
Ötən mövsüm Rodri bütün yarışlarda 33 oyunda meydana çıxıb və iki qol vurub. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.