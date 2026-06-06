“Monako” Ansu Fati barədə “Barselona” ilə razılığa gəlib

“Monako” daha əvvəl icarə əsasında klubda oynamış Ansu Fati üçün “Barselona” ilə transfer müqaviləsi bağlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist və insayder Fabrizio Romano məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, tərəflər transfer haqqının 11 milyon avro olduğu müqavilənin şərtləri barədə razılığa gəliblər.
Ansu Fati “Sevilya” və “Barselona”nın yetirməsidir. O, həmçinin kataloniyalılar üçün yüksək səviyyədə oynayıb və “Brayton”da da çıxış edib. Cinah oyunçusu həmçinin İspaniya milli komandasında da forma geyinib. Ötən mövsüm o, 30 oyun keçirib və 12 qol vurub.