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Mourinyo “Vest Hem”in oyunçusunu Madridə gətirmək istəyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 İyun 2026 20:55
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Mourinyo “Vest Hem”in oyunçusunu Madridə gətirmək istəyir

“Real Madrid”ə təyin olunmağa yaxın olan portuqaliyalı məşqçi Joze Mourinyo klub prezidenti Florentino Peres üçün istədiyi oyunçuların siyahısını hazırlayıb.

İdman.Biz-in AS-a istinadən məlumatına görə, bu oyunçulardan biri “Vest Hem”in yarımmüdafiəçisi Mateuş Fernandeşdir.

Mənbənin məlumatına görə, London klubu 21 yaşlı futbolçunu 80 milyon funt sterlinq (92 milyon avro) dəyərləndirir. Portuqaliyalı yarımmüdafiəçi ilə PSJ, “Arsenal” və “Liverpul” da maraqlanır.

Ötən mövsüm Fernandeş bütün yarışlarda 42 oyun keçirib, beş qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.

İdman.Biz
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