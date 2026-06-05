Transfermarkt La Liqanın ən bahalı oyunçularının reytinqini dərc edib

Nüfuzlu onlayn portal Transfermarkt La Liqa futbolçularının bazar qiymətlərini yeniləyib.
İdman.Biz bildirir ki, İspaniya liqasının ən bahalı oyunçusu “Barselona”nın cinah oyunçusu Lamin Yamaldır. Onun qiyməti 200 milyon avrodur.
La Liqanın ən bahalı 10 oyunçusu:
Lamin Yamal (Barselona) — 200 milyon avro;
Kilian Mbappe (Real Madrid) — 180 milyon avro;
Pedro (Barselona) — 150 milyon avro;
Vinisius Junior (Real Madrid) — 140 milyon avro;
Cud Bellingem (Real Madrid) — 130 milyon avro;
Xulian Alvares (Atletiko Madrid) — 100 milyon avro;
Fermin Lopes (Barselona) - 100.00 milyon avro;
Federiko Valverde (Real Madrid) - 90.00 milyon avro;
Arda Gülər (Real Madrid) - 90.00 milyon avro;
Pau Kubarsi (Barselona) - 80,00 milyon avro.