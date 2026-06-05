İspaniya millisi öz meydançasında İraqla heç-heçə oynayıb

İspaniya və İraq arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun La Korunyadakı “Abanca-Riazor” stadionunda keçirilib və 1:1 hesabı ilə bitib.
Ev sahibi komandanın hücumçusu Ferran Torres 16-cı dəqiqədə hesabı açıb. Qonaq müdafiəçi Merjas Doski 27-ci dəqiqədə bərabərlik qolunu vurub.
Hər iki milli komanda 2026-cı il dünya çempionatında iştirak edəcək.
İspaniya milli komandası Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyasının (FIFA) reytinqində ikinci, İraq milli komandası isə 57-ci yerdədir.