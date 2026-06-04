“Real” Yoşko Qvardiolu almaq istəyir

“Real Madrid” “Liverpul”un keçmiş oyunçusu İbrahima Konate ilə müqavilə imzalamasına baxmayaraq, “Mançester Siti”nin mərkəz müdafiəçisi Yoşko Qvardiolu transfer etmək ehtimalını istisna etmir.
İdman.Biz bu barədə AS-a istinadən məlumat verir.
Mənbəyə görə, Florentino Peres prezident seçkilərində qalib gələrsə, İspaniya nəhəngi xorvatiyalı oyunçunu transfer edə bilər. Qvardiolun özü “Real Madrid”də oynamaq istəyir, lakin “Mançester Siti” 24 yaşlı müdafiəçini satmaq istəmir. “Los Blancos”un oyunçunu şişirdilmiş qiymətə almayacağı vurğulanır.
Qvardiol 2023-cü ilin yayından “Siti” klubundadır. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 70 milyon avrodur.