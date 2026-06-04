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Donnarumma: “İtaliya forması üçün hər şeyə hazıram”

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 İyun 2026 20:00
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Donnarumma: “İtaliya forması üçün hər şeyə hazıram”

İtaliya millisinin qapıçısı Canluici Donnarumma ölkəsini növbəti Yay Olimpiya Oyunlarında təmsil etməyə hazır olduğunu açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyunlar 14-30 iyul 2028-ci il tarixlərində Los-Ancelesdə keçiriləcək.

“Olimpiadaya vəsiqə qazanmağa ümid edirik. Əgər məşqçi məni kapitan təyin etməyi zəruri hesab edərsə, məmnun olacağam. İtaliya forması üçün hər şeyə hazıram”, - deyə Eurofoot sosial media səhifəsində Donnarummanın sözlərini sitat gətirir.

Qapıçı hazırda milli komandadadır və yoldaşlıq oyunlarında iştirak edir. Dünən, 3 iyun tarixində İtaliya Lüksemburqu 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Bazar günü, 7 iyun tarixində isə onlar Yunanıstanla qarşılaşacaqlar.

İdman.Biz
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