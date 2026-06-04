“Lids Yunayted”in kapitanı klubla yeni müqavilə imzalayıb

“Lids Yunayted”in kapitanı İtan Ampadu klubla yeni uzunmüddətli müqavilə imzalayıb.
İdman.Biz bildirir ki, yarımmüdafiəçinin yeni müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir.
O, “Lids”də 126 oyun keçirib və üç qol vurub. O, 2025/26 mövsümü üçün “İlin Oyunçusu” və “Futbolçuların rəyinə görə İlin Oyunçusu” mükafatlarını qazanıb.
“İrəliləməyə davam etmək istəyirik, amma bunun nə qədər çətin olacağını bilirik - bu, Premyer Liqadır. Mən bunun bir hissəsi olmaq istəyirəm. Mən təkcə özüm deyil, həm də sahib olduğumuz oyunçular arasında 2Lids Yunayted”in inkişafının bir hissəsi olmaq istəyirəm.
Bilirəm ki, azarkeşlər hər şeyi verən bir oyunçunu dəstəkləməyi qiymətləndirir və sevirlər. Mən məhz bunu nümayiş etdirirəm. Mən bunu hər oyunda etməyə çalışıram. Futbol matçında qalib gəlmək və ən yaxşı oyunumu oynamaq üçün əlimdən gələni etmək istəyirəm. Azarkeşlərin bu klubu və bu şəhəri nə qədər sevdiyini bilirəm. Oyunçuların, klubun və azarkeşlərin hamısının eyni istiqamətdə hərəkət etməsi inanılmazdır”, - Ampadu bildirib.