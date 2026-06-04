Bernardo Silva gələcəyi ilə bağlı DÇ-2026-dan sonra qərar verəcək

Portuqaliyanın və “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Bernardo Silva gələcəyi ilə bağlı bütün danışıqları 2026-cı il dünya çempionatından sonraya təxirə salmaq qərarına gəlib.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə insayder Fabrizio Romano yazıb.
Məlumata görə, oyunçu hazırda tamamilə Portuqaliya milli komandasına və qarşıdan gələn DÇ-2026-ya diqqət yetirir.
Silva planlarını dəyişdirib: əvvəllər dünya çempionatından əvvəl transfer danışıqlarını başa çatdırmağa ümid etsə də, indi daha sonra daha məlumatlı qərar vermək üçün məsələni təxirə salıb. Bu, ona Portuqaliya millisində oynamağa tam diqqət yetirməyə və transfer şayiələrinə diqqəti yayındırmamağa imkan verəcək.
Daha əvvəl yarımmüdafiəçinin “Barselona” ilə müqavilə imzalayacağı bildirilirdi. Müqavilənin iki illik olacağı gözlənilir. Lakin oyunçu klubun La Liqanın maliyyə qaydalarına uyğun olmasını təmin etmək üçün maaşının azaldılmasını qəbul etməyə hazırdır.
Bernardo Silva 2017-ci ilin iyul ayından “Mançester Siti”də oynayır. Transfermarkt-a görə, onun dəyəri 22 milyon avrodur.