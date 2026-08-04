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“Fulhem” “Real”ın daha bir oyunçusunun transferini elan edib - FOTO

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Avqust 2026 03:14
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“Fulhem” “Real”ın daha bir oyunçusunun transferini elan edib

"Fulhem" yarımmüdafiəçi Sezar Palasiosun "Real Madrid"dən transferini elan edib.

İdman.Biz-in klubun mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, 21 yaşlı oyun qurucusu 2030/31 mövsümünün sonuna qədər beş illik müqavilə imzalayıb.

Müqavilədə daha bir il üçün seçim də var. Transfer haqqı açıqlanmayıb, lakin mediada yayılan məlumatlara görə, müqavilə "Fulhem"ə 10 milyon avroya başa gələcək və "Real Madrid" gələcək satışda 30% payını saxlayacaq.

Palasios "Fulhem"də səkkiz nömrəli formanı geyinəcək.

Dünən londonlular "Real Madrid"in keçmiş hücumçusu Qonsalo Qarsiyanı yeni transferləri kimi təqdim etmişdilər.

"Real Madrid"in keçmiş baş məşqçisi Alvaro Arbeloa yeni mövsümdən etibarən komandaya rəhbərlik edəcək.

İdman.Biz
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