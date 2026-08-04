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“Fiorentina” “Yuventus”dan müdafiəçini icarəyə götürüb

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Avqust 2026 01:33
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“Fiorentina” “Yuventus”dan müdafiəçini icarəyə götürüb

"Yuventus" müdafiəçi Joao Marionun icarəyə verilməsi üçün "Fiorentina" ilə razılığa gəldiyini açıqlayıb.

İdman.Biz Turin klubunun mətbuat xidmətinə istinadən bildirir ki, oyunçu 30 iyun 2027-ci ilə qədər 1,8 milyon avro müqabilində icarəyə verilib və bu məbləğ bir maliyyə ili ərzində ödənilməlidir.

Bundan əlavə, müqavilədə "Fiorentina"nın oyunçunu əlavə 9,5 milyon avroya daimi olaraq almaq imkanı da var. Bu məbləğ, satın alma bəndi aktivləşdirilərsə, üç maliyyə ili ərzində ödəniləcək.

Mario "Yuventus"a 2025-ci ilin yayında "Porto"dan keçib. 26 yaşlı müdafiəçi ötən mövsümün ikinci yarısını "Bolonya"da icarə əsasında keçirib.

İdman.Biz
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