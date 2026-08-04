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“Napoli” Lindströmün “Şalke”yə transferinin alınmamasını izah edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Avqust 2026 00:31
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“Napoli” Lindströmün “Şalke”yə transferinin alınmamasını izah edib

İtaliyanın “Napoli” klubu yarımmüdafiəçi Yesper Lindströmün Almaniyanın “Şalke” klubuna uğursuz transferi ilə bağlı rəsmi açıqlama yayıb və müqavilənin pozulmasının səbəblərini ətraflı izah edib.

İdman.Biz bildirir ki, “Napoli”nin mətbuat xidməti öz dərcini qeyri-dəqiq media məlumatlarına görə edib.

“Bazar günü müqavilənin ümumi şərtləri ilə bağlı rabitə mübadiləsi aparıldı və təklif olunan müqavilənin maliyyə və ödəniş şərtləri ilə bağlı heç bir etiraz bildirilmədi.

Avqustun 3-də, Mərkəzi Avropa vaxtı ilə saat 13:00-da (Bakı vaxtı ilə saat 15:00) alman klubu "Napoli"yə təklif olunan bəzi şərtlərin, o cümlədən həftəsonu iki oyunçunun aldığı zədələrdən sonra yeni texniki və idman tələblərinin qəbuledilməz olduğunu və transfer pəncərəsi strategiyasında dəyişikliklərin zəruriliyini bildirdi.

Saat 13:22-də alman klubuna cavab göndərildi və bildirildi ki, ümumi müqavilədəki dəyişikliklər kiçik olsa da və alman klubunun yeni texniki ehtiyacları nəzərə alınmaqla, “Napoli” “Şalke” tərəfindən təqdim edilən müqavilə versiyasını qəbul etməyə hazırdır.

Saat 17:32-də alman klubu heyət formalaşmasında yeni prioritetlərə görə artıq Lindströmlə maraqlanmadığını təsdiqlədi və müqavilənin niyə başa çatmamasının əsl səbəblərini açıq şəkildə bildirdi.

Bu açıqlamanın oyunçunun uğursuz transferində kimin həqiqətən məsuliyyət daşıdığını aydınlaşdıracağına ümid edərək, Napoli səlahiyyətli orqanlar qarşısında maraqlarını müdafiə etmək üçün bütün qanuni hüquqlarını və imkanlarını özündə saxlayır”, - “Napoli” klubunun rəsmi saytında dərc olunmuş açıqlamada deyilir.

İdman.Biz
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