“Arsenal” yeni mövsüm üçün üçüncü formasını təqdim edib - FOTO

Londonun "Arsenal" klubu "adidas"la əməkdaşlıq çərçivəsində 2026/2027 mövsümü üçün üçüncü formasını təqdim edib.
İdman.Biz-in "topçular"ın mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, forma klubu və "Arsenal"ın mentalitetini müəyyən edən inam, ambisiya və yaradıcılıqdan ilhamlanıb.
"İkonik sarı rəng beş mövsümdən sonra ilk dəfə klubun ən tanınan dizayn elementlərindən birinin cəsarətli yeni təcəssümü ilə birlikdə geri qayıdır. "Arsenal mentaliteti, Arsenalın sadəcə bir klubdan daha çox, ortaq bir imkan hissi olduğu fikridir. Həmişə hər şeyi öz yolu ilə etməyə, irəliləməyə və zamanın sınağından keçəcək xatirələr yaratmağa inanan oyunçular, azarkeşlər və icmalar tərəfindən formalaşdırılan bir düşüncə tərzidir.
Yeni üçüncü forma, klubun Premyer Liqa qalibi kimi həyəcanverici yeni bir dövrə qədəm qoyduğu, standartları yüksəltməyə və irəliləməyə davam etdiyi bir vaxtda bu ruhu əks etdirir.
“Arsenal” tarixinin ən yaddaqalan anlarından bəziləri ilə sıx əlaqəli rəngdən ilhamlanan dizayn, irsi özünəinamlı, müasir bir kimliklə birləşdirir. Klubun ikonik simvolunun yenilənmiş təfsiri parçaya toxunaraq, “Arsenal” tarixində uzun müddət toxunmuş bir simvolun müasir ifadəsini yaradır", - klubun mətbuat xidmətinin klubun rəsmi saytında dərc olunmuş açıqlamasında deyilir.