Mixaylo Mudrik “Çelsi”nin düşərgəsinə qayıdıb - FOTO

"Çelsi"nin cinah oyunçusu Mixaylo Mudrik cəzası qaldırıldıqdan sonra kluba qayıdıb.
İdman.Biz bildirir ki, ukraynalı futbolçu 2024-cü ilin dekabrında dopinq ittihamları ilə diskvalifikasiya edilmişdi. İyul ayında İngiltərə Futbol Assosiasiyası (FA) "Çelsi"nin hücumçusu Mixaylo Mudrıka qarşı intizam tədbirlərinin başa çatdığını elan edib.
"Göylər"in mətbuat xidməti sosial media platformasında Mudrikin Honkonqa gəlişinin fotosunu paylaşıb.
Honkonqda komanda 2026/2027-ci il mövsümü üçün İngiltərə Premyer Liqası mövsümündən əvvəl mövsümöncəsi məşqlərinin ikinci hissəsini keçirib. İlk hissə Sidneydə baş tutub.
Mudrikdən əlavə, ispan Xabi Alonsonun komandasına 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etdikləri üçün əlavə məzuniyyət alan belçikalı qapıçı Mayk Penders və portuqaliyalı hücumçu Pedro Neto, eləcə də icarədən qayıdan yeni oyunçular Denni Uelbek, Cevani Kenda və qapıçı Qabriel Slonina qoşulub.