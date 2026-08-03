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Çin klubu rusiyalı məşqçi ilə yollarını ayırdı

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Avqust 2026 18:32
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Çin klubu rusiyalı məşqçi ilə yollarını ayırdı

Çinin “Şanxay Şenhua” klubunun mətbuat xidməti rusiyalı məşqçi Leonid Slutskinin klubdan ayrıldığını açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, Slutskinin özü daha əvvəl klubdan ayrılacağını açıqlamışdı.

“Leonid Slutski klubdan ayrılıb. Qarşılıqlı razılaşmadan sonra Slutskinin artıq komandanın baş məşqçisi vəzifəsini icra etməyəcəyini elan edə bilərik. Leonid “Şanxay”a 1 yanvar 2024-cü ildə rəhbərlik etməyə başlayıb. Klubda təxminən üç il ərzində “Şanxay” iki Çin Superkubokunu qazanıb və Çin liqasında ikinci yeri tutub. Onun rəhbərliyi altında keçirilən 109 matçda komanda 65 qələbə, 19 heç-heçə və 25 məğlubiyyət qeydə alıb.

Leonid Slutskinin klub tarixində ən yüksək qələbə faizi var; son üç ildəki nailiyyətləri öz sözünü deyir. “Şanxay Şenhua” Leonid Slutskinin görkəmli töhfəsinə görə ona səmimi təşəkkürünü bildirmək və gələcəkdə ona uğurlar və xoşbəxtlik arzulamaq istəyir”, - klubun açıqlamasında deyilir.

İdman.Biz
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