“Beşiktaş” Mauro İkardi barədə təklifə cavab verib

Mərkəz hücumçusu axtarışını davam etdirən İstanbulun “Beşiktaş” klubuna agentləri vasitəsi ilə Mauro İkardi təklif edilib.
İdman.Biz bildirir ki, ulduz forvardın agentlərinin təklifinə qarşılıq verilməyib.
“Beşiktaş” rəsmiləri, “'Mauro İkardi ilə bağlı heç nə düşünmürük” deyərək təklifi rədd ediblər.
İkardinin təmsilcisi Elio Pino isə oyunçunun “Qalatasaray” səhifəsini bağlayanda verdiyi açıqlamada, “İkardinin Argentina futboluna qayıtmaq arzusu yoxdur. Bütün istəyi və hədəfi Avropada qalmaqdır” demişdi.
“Qalatasaray” forması ilə Türkiyə Superliqasında 4 dəfə çempion olan argentinalı forvard “sarı-qırmızılılar”da dörd mövsümdə 134 matç keçirib. İkardi həmin vaxt ərzində 77 qol vurub və 25 məhsuldar ötürmə edib.