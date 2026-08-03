“Borussiya Dortmund” 18 yaşlı yarımmüdafiəçinin transferini açıqlayıb - FOTO

18 yaşlı hücumameylli yarımmüdafiəçi Konstantinos Karetsas Belçikanın "Genk" klubundan "Borussiya Dortmund"a keçib.
İdman.Biz xəbər verir ki, transfer Almaniya komandasının mətbuat xidməti tərəfindən rəsmi saytında açıqlanıb.
Oyunçu 2031-ci ilin yayına qədər beş illik müqavilə imzalayıb.
Keçən mövsüm Karetsas Belçika liqasında 34 oyun keçirib. O, heç bir qol vurmayıb, lakin 11 məhsuldar ötürmə edib. Yunanıstan millisinin üzvü 2025/2026 UEFA Avropa Liqasında iki qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib.
Mediada yayılan məlumatlara görə, Karetsasın "Borussiya Dortmund"a transfer haqqı 30 milyon avro olub. İtaliyanın "Milan" klubu əvvəllər oyunçu ilə maraqlanırdı.