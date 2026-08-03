3 Avqust 2026
AZ

Ağ Ev rəsmisi: “Tramp İnfantinoya kömək üçün əlindən gələni edəcək”

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Avqust 2026 23:23
32
Ağ Ev rəsmisi: “Tramp İnfantinoya kömək üçün əlindən gələni edəcək”

Donald Tramp Canni İnfantinonun FIFA prezidenti vəzifəsində qalmasına kömək etməyə çalışacaq.

İdman.Biz bildirir ki, ötən həftə FIFA turnir hüquqlarını satmaq üçün yeni kommersiya strukturu olan FIFA Forward Enterprise (FFE) yaratmaq planlarını açıqlayıb. İnfantino sonradan futbol konfederasiyalarının tənqidləri və UEFA üzv ölkələrinin Dünya Kubokunu boykot etməsi təhlükəsi fonunda bu ideyadan imtina edib.

New York Post qəzeti İnfantinonun Avropa futbol assosiasiyalarının etimadının itirilməsi fonunda ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə danışıqlar planlaşdırdığını bildirib. İsveçrəlinin qarşıdan gələn FIFA seçkilərindən əvvəl administrasiyanın dəstəyini almaq üçün Tramp rəsmilərinə zəng etməyə hazırlaşdığı barədə məlumatlar yayılıb.
Daha sonra Rubionun köməkçisi FIFA rəhbəri ilə danışıqlar barədə şayiələri təkzib edib.

Lakin, The Telegraph-ın məlumatına görə, ABŞ prezident administrasiyasındakı yüksək vəzifəli bir məmur Trampın İnfantinoya kömək etməyə çalışacağını bildirib.

“Canni tarixin ən yaxşı dünya çempionatını təşkil etməyimizdə bizə kömək eləməklə mühüm rol oynayıb. Prezident onu həqiqətən çox istəyir. Əminəm ki, prezident ona kömək üçün əlindən gələni edəcək.

Mənbə bildirib ki, prezidentin müttəfiqlərinə sadiq olduğu üçün onun haqqında fikrini dəyişəcəyini düşünmürəm. Canni dünya çempionatını ABŞ-a gətirdi. Biz bunu qiymətləndiririk”, - mənbə qeyd edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal” yeni mövsüm üçün üçüncü formasını təqdim edib
23:08
Dünya futbolu

“Arsenal” yeni mövsüm üçün üçüncü formasını təqdim edib - FOTO

Forma klubu və "Arsenal"ın mentalitetini müəyyən edən inam, ambisiya və yaradıcılıqdan ilhamlanıb
“Borussiya Dortmund” 18 yaşlı yarımmüdafiəçinin transferini açıqlayıb
22:52
Dünya futbolu

“Borussiya Dortmund” 18 yaşlı yarımmüdafiəçinin transferini açıqlayıb - FOTO

Oyunçu 2031-ci ilin yayına qədər beş illik müqavilə imzalayıb
“Beşiktaş” Mauro İkardi barədə təklifə cavab verib
21:50
Dünya futbolu

“Beşiktaş” Mauro İkardi barədə təklifə cavab verib

Argentinalı forvard “sarı-qırmızılılar”da dörd mövsümdə 134 matç keçirib
Mixaylo Mudrik “Çelsi”nin düşərgəsinə qayıdıb
21:20
Dünya futbolu

Mixaylo Mudrik “Çelsi”nin düşərgəsinə qayıdıb - FOTO

"Göylər"in mətbuat xidməti sosial media platformasında Mudrikin Honkonqa gəlişinin fotosunu paylaşıb
“Kristal Palas” heyətini “Çelsi”nin müdafiəçisi ilə gücləndirmək istəyir
21:04
Dünya futbolu

“Kristal Palas” heyətini “Çelsi”nin müdafiəçisi ilə gücləndirmək istəyir

Aksel Disasi əvvəllər "Paris", "Reyms" və "Monako"da oynayıb
“Çelsi” Cordan Hendersonu heyətinə qatıb
20:18
Dünya futbolu

“Çelsi” Cordan Hendersonu heyətinə qatıb

Hendersonun son klubu “Brentford” olub

Ən çox oxunanlar

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:47
Güləş

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
2 Avqust 19:35
Güləş

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan güləşçisi finalda İran təmsilçisinə 1:5 hesabı ilə uduzub
Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Portuqaliyaya məğlub olub
1 Avqust 19:31
Basketbol

Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Portuqaliyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz qrup mərhələsində növbəti oyununu Niderland yığmasına qarşı keçirəcək
U-18 basketbol millimiz Böyük Britaniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:35
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Böyük Britaniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqib komandanın 67:55 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb