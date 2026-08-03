Ağ Ev rəsmisi: “Tramp İnfantinoya kömək üçün əlindən gələni edəcək”

Donald Tramp Canni İnfantinonun FIFA prezidenti vəzifəsində qalmasına kömək etməyə çalışacaq.
İdman.Biz bildirir ki, ötən həftə FIFA turnir hüquqlarını satmaq üçün yeni kommersiya strukturu olan FIFA Forward Enterprise (FFE) yaratmaq planlarını açıqlayıb. İnfantino sonradan futbol konfederasiyalarının tənqidləri və UEFA üzv ölkələrinin Dünya Kubokunu boykot etməsi təhlükəsi fonunda bu ideyadan imtina edib.
New York Post qəzeti İnfantinonun Avropa futbol assosiasiyalarının etimadının itirilməsi fonunda ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə danışıqlar planlaşdırdığını bildirib. İsveçrəlinin qarşıdan gələn FIFA seçkilərindən əvvəl administrasiyanın dəstəyini almaq üçün Tramp rəsmilərinə zəng etməyə hazırlaşdığı barədə məlumatlar yayılıb.
Daha sonra Rubionun köməkçisi FIFA rəhbəri ilə danışıqlar barədə şayiələri təkzib edib.
Lakin, The Telegraph-ın məlumatına görə, ABŞ prezident administrasiyasındakı yüksək vəzifəli bir məmur Trampın İnfantinoya kömək etməyə çalışacağını bildirib.
“Canni tarixin ən yaxşı dünya çempionatını təşkil etməyimizdə bizə kömək eləməklə mühüm rol oynayıb. Prezident onu həqiqətən çox istəyir. Əminəm ki, prezident ona kömək üçün əlindən gələni edəcək.
Mənbə bildirib ki, prezidentin müttəfiqlərinə sadiq olduğu üçün onun haqqında fikrini dəyişəcəyini düşünmürəm. Canni dünya çempionatını ABŞ-a gətirdi. Biz bunu qiymətləndiririk”, - mənbə qeyd edib.