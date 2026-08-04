Serbiya İnfantinonun FİFA prezidenti vəzifəsinə yenidən seçilmək üçün namizədliyini rədd edib

Serbiya Futbol Assosiasiyası Canni İnfantinonun FIFA prezidenti vəzifəsinə namizədliyini dəstəkləyən məktubunu geri götürüb.
İdman.Biz bildirir ki, İnfantino 2016-cı ilin fevral ayından bəri FİFA prezidenti vəzifəsində çalışır. FİFA-dan əvvəl İnfantino UEFA-da çalışıb.
"Serbiya Futbol Assosiasiyası Canni İnfantinonun FİFA prezidenti vəzifəsinə yeni müddətə namizədliyini dəstəkləməkdən imtina edib.
Xatırlatmaq istərdik ki, bu il mayın 25-də cənab İnfantinoya yazılı şəkildə dəstəyimizi bildirdik. Lakin, ötən müddət ərzində həm FİFA-nın, həm də onun prezidentinin nüfuzuna və nüfuzuna ciddi şəkildə xələl gətirən hadisələri diqqətlə nəzərdən keçirdikdən sonra bunun yeganə məntiqi və rasional addım olduğuna inanırıq.
Serbiya Futbol Assosiasiyası hesab edir ki, dünya futbolunun gələcəyi şəffaflığa, dialoqa, qarşılıqlı hörmətə və bütün konfederasiyalar və milli assosiasiyalar arasında tərəfdaşlığa əsaslanmalıdır.
Biz inanırıq ki, futbolun gələcəyi üçün strateji əhəmiyyətli heç bir qərar geniş konsensus və bütün maraqlı tərəflərlə açıq məsləhətləşmələr olmadan qəbul edilməməlidir.
Serbiya Futbol Assosiasiyası futbolu inkişaf etdirmək və təkmilləşdirmək üçün FİFA, UEFA və bütün milli assosiasiyalarla əməkdaşlıq etməyə sadiqdir, lakin beynəlxalq futbol qurumlarında yenilənmiş dialoq, birlik və etimadı təşviq etmək üçün yeni etimad, yeni yanaşma və liderliyə ehtiyac olduğuna inanır", - Serbiya Futbol Assosiasiyasının rəsmi sosial media səhifəsindəki açıqlamada deyilir.
İnfantino bir müddət əvvəl ona on milyonlarla funt sterlinq qazandıra biləcək satış planı hazırlayıb və ABŞ prezidenti Donald Tramp administrasiyasına yaxın şəxslərlə danışıqlar aparıb. Bir neçə futbol təşkilatı və idman xadimi bu qərarı pisləyib.