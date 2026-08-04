Mudrikin transferi üçün altı klub “Çelsi”yə müraciət edib

Dopinq qadağasının vaxtından əvvəl başa çatmasından sonra bir neçə klub “Çelsi”yə cinah yarımmüdafiəçisi Mixaylo Mudrikin mümkün transferi ilə bağlı müraciət edib.
İdman.Biz-in The Sun qəzetinə istinadən məlumatına görə, ukraynalı futbolçu ilə İngiltərə Premyer Liqasının üç klubu maraqlanır.
Onların arasında “Çelsi”nin keçmiş baş məşqçisi Frenk Lempardın idarə etdiyi Premyer Liqaya yeni gələn “Koventri” də var. Mudrik Lempardın rəhbərliyi altında səkkiz oyun keçirib. Üç Avropa klubu da oyunçunu nəzərdən keçirir.
“Çelsi”nin mətbuat xidməti daha əvvəl Mudrikin təlim-məşq toplanışı üçün komandaya qoşulduğunu bildirmişdi.
Oyunçu 2024-cü ilin dekabr ayından, yəni cəzalandırıldığı tarixdən bəri ayrı məşq edir. “Çelsi”nin baş məşqçisi Xabi Alonsonun Mudriki transfer, icarə və ya saxlamaq barədə yekun qərar verməzdən əvvəl ona vaxt verməyə hazır olduğu bildirilir.