Vinisiusun “Real”la müqaviləsini uzatmağa üçün şərtləri açıqlanıb

"Real Madrid"in cinah oyunçusu Vinisius Junior bir sıra şərtlər daxilində "Los Blancos"la müqaviləsini uzatmağa hazırdır.
İdman.Biz bu barədə AS-a istinadən xəbər verir.
Oyunçu vergilərdən sonra 20 milyon avro xalis mənfəət, imic hüquqlarının müəyyən faizi və müqavilənin uzadılması bonusu tələb edir.
Daha əvvəl media London klubu "Arsenal"ın ona maraq göstərdiyini bildirmişdi.
Vinisius 2018-ci ilin yayından "Los Blancos"da oynayır. Bu müddət ərzində hücumçu bütün yarışlarda 375 oyunda meydana çıxıb, 128 qol vurub və 100 məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, onun bazar dəyəri 140 milyon avrodur.