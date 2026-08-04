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Silva: “Mourinyonun rəhbərliyi altında öyrənməyi səbirsizliklə gözləyirəm”

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Avqust 2026 05:10
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Silva: “Mourinyonun rəhbərliyi altında öyrənməyi səbirsizliklə gözləyirəm”

"Real Madrid"in yarımmüdafiəçisi Bernardo Silva "Los Blancos"un baş məşqçisi Joze Mourinyo haqqında danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, "Real Madrid" Silvanın transferini iyunun 17-də elan edib. Mourinyo komandaya iyunun 11-dən rəhbərlik edir.

"Jose Mourinyonun rəhbərliyi altında işləməyi və öyrənməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Çox xoşbəxtəm, çünki o, Portuqaliya futbolu üçün çox şey ifadə edən məşqçidir.

Uşaqlığımdan bəri onun komandalarını çox izləyirik və o, həmişə Portuqaliya futbolunu ən yüksək səviyyəyə qaldırıb", - jurnalist Fabrizio Romano Silvanın sosial media səhifəsində dediyi sözləri sitat gətirib.

Mourinyo əvvəllər 2010-cu ildən 2013-cü ilə qədər Madrid klubunu məşq etdirib, klubla birlikdə İspaniya liqasını və İspaniya kubokunu qazanıb.

İdman.Biz
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