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Bukayo Saka haqqında sənədli film çəkilib

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 İyun 2026 04:14
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Bukayo Saka haqqında sənədli film çəkilib

“Arsenal”ın hücumçusu Bukayo Saka və klubun əfsanəsi Tyerri Anri “Bukayo Saka: Vaxtdır” sənədli filmində çəkiliblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, film iyunun sonunda Disney+-da yayımlanacaq.

Filmdə Saka öz çevrəsi və futbol karyerası boyunca onu dəstəkləyən insanlar haqqında danışır. Bu insanlardan biri də İngiltərə və İtaliya arasında keçirilən Avro 2020 finalından sonra onu dəstəkləyən Anridir. Bukayo həlledici penaltidən yararlana bilməyib.

“Bu film mənə hekayəmi əvvəllər heç vaxt etmədiyim şəkildə danışmaq imkanı verdi. İnsanlar qolları və matçları görürlər, amma pərdəarxası baş verənləri görmürlər və bunun bir hissəsi mənim dəstək sistemimdir, bütün bunlardan çox əvvəl orada olan və hər addımda mənə inanan insanların mesajlarıdır”, - Saka “The Sun” qəzetinə bildirib.

İdman.Biz
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