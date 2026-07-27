27 İyul 2026
AZ

“Çelsi” 35 yaşlı hücumçu ilə maraqlanır

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 İyul 2026 17:32
93
“Çelsi” 35 yaşlı hücumçu ilə maraqlanır

Londonun “Çelsi” futbol klubu hazırda “Brayton”da çıxış edən sabiq İngiltərə millisinin hücumçusu Denni Uelbeki heyətinə qatmaq istəyir.

İdman.Biz “The Athletic” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, London klubunun yeni baş məşqçisi Xabi Alonso 35 yaşlı futbolçunun xidmətlərində şəxsən maraqlıdır.

Tərəflərin mümkün keçidə müsbət yanaşdığı bildirilsə də, hələlik ciddi danışıqların başladığını demək tezdir.

Uelbek daha əvvəl “Mançester Yunayted”, “Arsenal” kimi klublarda çıxış edib. Təcrübəli hücumçu 2025/26 mövsümündə Premyer Liqada “Brayton”un heyətində 37 oyuna çıxaraq 13 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

PSJ yapon qapıçını hədəf alıb
18:26
Dünya futbolu

PSJ yapon qapıçını hədəf alıb

Paris klubu 23 yaşlı qolkiper üçün “Parma” ilə danışıqlara başlaya bilər
Benzemadan “Əl-Hilal”a sərt mövqe: Fransız ulduz ayrılmaq istəmir
18:11
Dünya futbolu

Benzemadan “Əl-Hilal”a sərt mövqe: Fransız ulduz ayrılmaq istəmir

Səudiyyə klubu fransız hücumçunu göndərmək niyyətindədir

Fuente Rodri və Subimendidən danışdı: “O, öz mövqeyində dünyanın ən yaxşı futbolçusudur”
17:56
Dünya futbolu

Fuente Rodri və Subimendidən danışdı: “O, öz mövqeyində dünyanın ən yaxşı futbolçusudur”

İspaniya millisinin baş məşqçisi Rodri və Martin Subimendini yüksək qiymətləndirib

“Liverpul” və “Tottenhem” italyan müdafiəçi üçün mübarizəyə başlayıb
17:26
Dünya futbolu

“Liverpul” və “Tottenhem” italyan müdafiəçi üçün mübarizəyə başlayıb

Matteo Ruggeri “Fiorentina”, “İnter”, “Milan” və “Yuventus” klublarının da hədəfindədir

“Mançester Yunayted” 19 yaşlı qapıçını transfer edib
16:30
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” 19 yaşlı qapıçını transfer edib

Uelsli qolkiper “Suonsi Siti”dən Premyer Liqa nəhənginə keçib

Ter Ştegen “Barselona” ilə İngiltərəyə yollanır
16:00
Dünya futbolu

Ter Ştegen “Barselona” ilə İngiltərəyə yollanır

Kataloniya klubu mövsümöncəsi hazırlıq üçün Birmingemə 30 futbolçu aparıb

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib
25 İyul 00:10
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib - YENİLƏNİB

Matç 7:4 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə qurtarıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub