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Niderland yoldaşlıq matçında Əlcəzairə məğlub olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 İyun 2026 01:22
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Niderland yoldaşlıq matçında Əlcəzairə məğlub olub

Niderland və Əlcəzair arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, matç Niderlandın Rotterdam şəhərindəki “Feyenoord” stadionunda keçirilib.

Afrika təmsilçisi 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Yeganə qolu 86-cı dəqiqədə Anis Hac Musa vurub.

Niderland və Əlcəzair milli komandaları 2026-cı ildə ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatında iştirak edəcəklər.

Niderland F qrupunda Yaponiya, İsveç və Tunislə, Əlcəzair isə J qrupunda Argentina, İordaniya və Avstriya milli komandaları ilə qarşılaşacaq.

DÇ-2026-nın final mərhələsində qırx səkkiz komanda iştirak edəcək. Yarış 2026-cı il 11 iyun - 19 iyul tarixləri arasında keçiriləcək.

İdman.Biz
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