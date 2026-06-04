Vlahoviç “Yuventus”un təklif etdiyi müqaviləni rədd edib

“Yuventus”un hücumçusu Dusan Vlahoviç klubdan azad agent kimi ayrılacaq.
İdman.Biz-in insayder Nikolo Şiraya istinadən verdiyi məlumata görə, serb futbolçu komandanın müqaviləsini uzatmaq təklifini rədd edib. Hücumçunun hazırkı müqaviləsi bu il iyunun 30-da bitir.
Vlahoviç “Yuventus”a 2022-ci ilin yanvarında “Fiorentina”dan keçib. Mediada transfer haqqının 85,4 milyon avro olduğu bildirilirdi. Ötən mövsüm 26 yaşlı hücumçu 23 Seriya A və UEFA Çempionlar Liqası matçında 10 qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.
Daha əvvəl Vlahoviçin karyerasını İngiltərə, Almaniya və İtaliyada davam etdirə biləcəyi bildirilirdi. “Arsenal”, “Bavariya” və “Milan”ın serb futbolçunu azad transferlə transfer etməkdə maraqlı olduğu barədə şayiələr yayılıb.