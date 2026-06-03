Yamal dünyanın ən bahalı oyunçusudur – CIES

Beynəlxalq İdman Araşdırmaları Mərkəzi (CIES) dünyanın ən bahalı futbolçularının reytinqini dərc edib.
İdman.Biz bildirir ki, siyahıda 100 oyunçu yer alıb. Onların transfer dəyərləri CIES-in xüsusi statistik modelindən istifadə etməklə hesablanıb.
Siyahıya “Barselona”nın 18 yaşlı cinah oyunçusu Lamin Yamal başçılıq edir.
İlk 20-lik aşağıdakı kimidir:
1. Lamin Yamal (Barselona) – 358,1 milyon avro;
2. Erlinq Holand (Mançester Siti) – 227,3 milyon avro;
3. Kilian Mbappe (Real Madrid) – 165,7 milyon avro;
4. Maykl Olise (Bavariya) – 140,5 milyon avro;
5. Morqan Rocers (Aston Villa) – 136,8 milyon avro;
6. Dezire Due (PSJ) – 133,2 milyon avro;
7. Kənan Yıldız (Yuventus) – 133 milyon avro;
8. Niko O'Reyli (Mançester Siti) – 125 milyon avro;
9. Arda Gülər (Real Madrid) – 124,8 milyon avro;
10. Pau Kubarsi (Barselona) – 124,6 milyon avro;
11. Florian Virtz (Liverpul) – 124,1 milyon avro;
12. Pedri (Barselona) – 120,6 milyon avro;
13. Cud Bellingem (Real Madrid) – 120,3 milyon avro;
14. Yann Diomand (RB Leipsiq) – 118,7 milyon avro;
15. Uqo Ekitike (Liverpul) – 118.3 milyon avro
16. Joao Neveş (PSJ) – 117.1 milyon avro
17. Fermin Lopes (Barselona) – 115.9 milyon avro
18. Estevao (Çelsi) – 113.4 milyon avro
19. Din Heysen (Real Madrid) – 112 milyon avro
20. Bukayo Saka (Arsenal) – 111.2 milyon avro
“Çelsi”dən Koul Palmer 21-ci (110.6 milyon avro), Xulian Alvares (Atletiko Madrid, 109.6 milyon avro) 22-ci, Xviça Kvaratsxeliya (PSJ, 100.9 milyon avro) 26-cı və Vinisius Junior (Real Madrid, 83.8 milyon avro) 50-ci yeri tutublar.