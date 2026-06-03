4 İyun 2026
AZ

Yamal dünyanın ən bahalı oyunçusudur – CIES

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 İyun 2026 23:38
43
Yamal dünyanın ən bahalı oyunçusudur – CIES

Beynəlxalq İdman Araşdırmaları Mərkəzi (CIES) dünyanın ən bahalı futbolçularının reytinqini dərc edib.

İdman.Biz bildirir ki, siyahıda 100 oyunçu yer alıb. Onların transfer dəyərləri CIES-in xüsusi statistik modelindən istifadə etməklə hesablanıb.

Siyahıya “Barselona”nın 18 yaşlı cinah oyunçusu Lamin Yamal başçılıq edir.

İlk 20-lik aşağıdakı kimidir:

1. Lamin Yamal (Barselona) – 358,1 milyon avro;
2. Erlinq Holand (Mançester Siti) – 227,3 milyon avro;
3. Kilian Mbappe (Real Madrid) – 165,7 milyon avro;
4. Maykl Olise (Bavariya) – 140,5 milyon avro;
5. Morqan Rocers (Aston Villa) – 136,8 milyon avro;
6. Dezire Due (PSJ) – 133,2 milyon avro;
7. Kənan Yıldız (Yuventus) – 133 milyon avro;
8. Niko O'Reyli (Mançester Siti) – 125 milyon avro;
9. Arda Gülər (Real Madrid) – 124,8 milyon avro;
10. Pau Kubarsi (Barselona) – 124,6 milyon avro;
11. Florian Virtz (Liverpul) – 124,1 milyon avro;
12. Pedri (Barselona) – 120,6 milyon avro;
13. Cud Bellingem (Real Madrid) – 120,3 milyon avro;
14. Yann Diomand (RB Leipsiq) – 118,7 milyon avro;
15. Uqo Ekitike (Liverpul) – 118.3 milyon avro
16. Joao Neveş (PSJ) – 117.1 milyon avro
17. Fermin Lopes (Barselona) – 115.9 milyon avro
18. Estevao (Çelsi) – 113.4 milyon avro
19. Din Heysen (Real Madrid) – 112 milyon avro
20. Bukayo Saka (Arsenal) – 111.2 milyon avro

“Çelsi”dən Koul Palmer 21-ci (110.6 milyon avro), Xulian Alvares (Atletiko Madrid, 109.6 milyon avro) 22-ci, Xviça Kvaratsxeliya (PSJ, 100.9 milyon avro) 26-cı və Vinisius Junior (Real Madrid, 83.8 milyon avro) 50-ci yeri tutublar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mourinyo “Real”dan “Siti”nin müdafiəçisinin transferini tələb edir - Pereyro
3 İyun 23:53
Dünya futbolu

Mourinyo “Real”dan “Siti”nin müdafiəçisinin transferini tələb edir - Pereyro

Qvardiol bu mövsüm “Mançester Siti”də 25 oyunda meydana çıxıb
Peres: “Real”ın böyük transferini açıqlayacağam”
3 İyun 23:23
Dünya futbolu

Peres: “Real”ın böyük transferini açıqlayacağam”

Bir müddət əvvəl “Real Madrid” 7 iyun bazar günü prezident seçkilərinin keçiriləcəyini açıqlamışdı
“Hoffenhaym” Avstriya millisinin yarımmüdafiəçisi ilə müqavilə imzalayıb
3 İyun 23:08
Dünya futbolu

“Hoffenhaym” Avstriya millisinin yarımmüdafiəçisi ilə müqavilə imzalayıb

25 yaşlı cinah oyunçusu daha əvvəl “Volfsburq”da və Avstriya millisində oynayı
Məhkəmə Laportaya qarşı dələduzluq ittihamı ilə bağlı işi bağlayıb
3 İyun 22:43
Dünya futbolu

Məhkəmə Laportaya qarşı dələduzluq ittihamı ilə bağlı işi bağlayıb

Barselona Əyalət Məhkəməsi keçmiş tennisçi Albert Ramosun Laportaya qarşı qaldırdığı işi bağlamaq qərarına gəlib
Niko Pas dünya çempionatında oynamaya bilər
3 İyun 22:27
DÇ-2026

Niko Pas dünya çempionatında oynamaya bilər

Pas 2025/2026 mövsümündə A Seriyasında 35 oyun keçirib
“Bavariya” 2026/2027 mövsümü öncəsi UEFA reytinqində birincidir
3 İyun 22:12
Dünya futbolu

“Bavariya” 2026/2027 mövsümü öncəsi UEFA reytinqində birincidir

“Aston Villa” 29 pillə irəliləyərək 17-ci yerə yüksəlib

Ən çox oxunanlar

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
3 İyun 01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq
Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub
2 İyun 17:03
Gimnastika

Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub

Turnirdə 10-dan çox ölkənin idmançıları medallar uğrunda mübarizə aparacaq