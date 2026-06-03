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Messi MLS-in ən bahalı 5 oyunçusu arasında yer alıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 İyun 2026 08:19
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Messi MLS-in ən bahalı 5 oyunçusu arasında yer alıb

Transfermarkt ən bahalı MLS futbolçularının yenilənmiş reytinqini dərc edib.

İdman.Biz bildirir ki, “İnter Mayami”nin və Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi bazar dəyəri 15 milyon avro ilə ilk beşliyə daxildir.

Ən yaxşı göstəricilərə malik oyunçular hazırda 16 milyon avro dəyərində olan “Toronto”nun hücumçusu Coş Sarcent və 16 milyon avro dəyərində “Sinsinnati”dən Evanderidir. Messidən əlavə, “San Dieqo”dan Anders Dreyer və “Los Anceles”dən Son Hın Min də 15 milyon avro dəyərindədir.

Messi 2023-cü ildən “İnter Mayami”də oynayır. Onun klubla müqaviləsi 2028-ci ilin sonuna qədərdir. Bu klub mövsümündə o, bütün yarışlarda 16 oyun keçirib, 13 qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
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