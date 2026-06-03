“İnter” “Atalanta”da Dumfris üçün əvəzedici tapıb

“İnter” “Atalanta”nın sağ cinah müdafiəçisi Marko Palestranın transferi üzərində fəal şəkildə çalışır.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Fabrizio Romano sosial mediada yazıb.
“Nerazzurri” oyunçunu bu yay “Real Madrid”ə keçmək ehtimalı yüksək olan Denzel Dumfrisin əvəzedicisi kimi görür. İngiltərə Premyer Liqası klubları da Palestranı izləyir, Berqamo komandası müdafiəçinin mümkün satışını müzakirə etməyə hazırdır və onun üçün ən azı 50 milyon avro almağı hədəfləyir. “İnter” əvvəllər 40 milyon avro təklif etsə də, “Atalanta” bundan imtina etmişdi.
Keçən mövsüm Palestra icarə əsasında “Kalyari”də oynayıb. O, klubda 37 oyunda meydana çıxıb, bir qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-a görə, onun bazar dəyəri 35 milyon avro olaraq qiymətləndirilir.