Yurgen Klopp Almaniya millisinin yeni baş məşqçisi təyin olunacaq

Almaniya milli futbol komandasının yeni baş məşqçisi vəzifəsinə Yurgen Klopp gətiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Florian Plettenberq özünün “X” sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.
Almaniya Futbol İttifaqı (DFB) və mütəxəssisin 2025-ci ildən bəri çalışdığı “Red Bull” şirkəti onun əmək müqaviləsinin ləğvi barədə prinsipial razılığa gəliblər. Mənbənin məlumatına görə, Klopp və onun kommersiya tərəfdaşları ilə bağlı müqavilənin yekun detalları DÇ-2026-nın finalından sonra yazılı şəkildə rəsmiləşdiriləcək. 59 yaşlı mütəxəssisin müqaviləni iyulun 24-də Frankfurtda imzalaması planlaşdırılır. Həmin gün rəsmi açıqlama və mətbuat konfransının baş tutacağı gözlənilir.
Klopp 2025-ci ildən etibarən “Red Bull”un beynəlxalq əlaqələr üzrə direktoru vəzifəsində çalışır. Onun sözləşməsi 2029-cu ilin sonunadək nəzərdə tutulub. Mütəxəssis buna qədər 2015-2024-cü illər aralığında İngiltərənin “Liverpul” futbol komandasına rəhbərlik edib.