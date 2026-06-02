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“Liverpul”un avqustdakı yoldaşlıq oyunları üçün rəqibləri məlum olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 İyun 2026 23:29
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“Liverpul”un avqustdakı yoldaşlıq oyunları üçün rəqibləri məlum olub

“Liverpul” avqust ayında keçiriləcək yoldaşlıq oyunları üçün rəqiblərini, eləcə də oyunların tarixlərini sosial mediada açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, 9 avqustda mersisaydlılar “Monako” ilə qarşılaşacaqlar, 16 avqustda isə “qırmızılar” “Komo” ilə qarşılaşacaqlar. Hər iki oyun Liverpuldakı “Enfild”də oynanılacaq.

Ötən mövsüm “Liverpul” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində beşinci yeri tutub. “Monako” Liqa 1-də yeddinci, “Komo” isə A Seriyasında dördüncü yeri tutub - komanda tarixində ilk dəfə UEFA Çempionlar Liqasında oynayacaq.

İdman.Biz
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