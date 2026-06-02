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“Ayaks” Miçel Sançesin baş məşqçi təyin olunduğunu açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 İyun 2026 22:58
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“Ayaks” Miçel Sançesin baş məşqçi təyin olunduğunu açıqlayıb

Amsterdamda yerləşən “Ayaks” rəsmi saytında Miçel Sançesin baş məşqçi təyin olunduğunu elan edib.

İdman.Biz bildirir ki, menecerin Niderland klubu ilə müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.

Miçel Sançes əvvəllər 2021-ci ildən 2026-cı ilə qədər “Jirona”nı çalışdırıb. Onun rəhbərliyi altında “qırmızı-ağlar” 2024/25 mövsümündə UEFA Çempionlar Liqasında iştirak edib. Ötən mövsüm “Jirona” La Liqa turnir cədvəlində 41 xalla 19-cu yerdə qərarlaşıb. Onun karyerasında “Hueska” və “Rayo Valyekano” da var.

“Ayaks” ötən mövsüm Erediviziya turnir cədvəlində beşinci yeri tutub.

İdman.Biz
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