2 İyun 2026
PSJ-nin qələbəsindən sonrakı iğtişaşlar nəticəsində bir nəfər gözünü itirib

2 İyun 2026 20:57
“Pari Sen-Jermen” komandasının UEFA Çempionlar Liqasının finalında Londonun “Arsenal” komandası üzərində qələbəsindən sonra baş verən iğtişaşlar nəticəsində yeniyetmə bir gözünü itirib.

İdman.Biz bu barədə BFMTV-ə istnadən bildirir.

Bir versiyaya görə, 13 yaşlı oğlan pirotexniki mərminin dəyməsi nəticəsində yaralanıb. Lakin millət vəkili Əli Diuara fərqli bir nəzəriyyə irəli sürüb: o, iddia edib ki, yeniyetmə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları izdihamı dağıdarkən atdıqları rezin güllə nəticəsində yaralanıb. Siyasətçi artıq prokurorluğa şikayət ərizəsi verib və prokurorluq araşdırmaya başlayıb. Nəzarət qurumu polisin hərəkətlərinə nəzarət edən Milli Polisin Baş Müfəttişliyi (IGPN) ilə əlaqə saxlayıb.

PSJ-nin Londonun “Arsenal” komandasını məğlub edərək ardıcıl ikinci dəfə kuboku qazandığı finaldan dərhal sonra kütləvi toqquşmalar və iğtişaşlar baş verib. Oyun 30 mayda Budapeştdə baş tutub və 1:1 (penaltilərdə 4:3) hesabı ilə başa çatıb.

Final günü təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ölkə daxilində 22.000 hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşı yerləşdirilib ki, onlardan 8.000-i Parisdə və ətraf ərazilərdə olub. Lakin nəticələr ağır olub: iğtişaşlar zamanı 219 nəfər yaralanıb, təxminən 900 nəfər saxlanılıb. Daxili işlər naziri Loran Nunyesin sözlərinə görə, bu, ötən illə müqayisədə 45% artımdır.

