“Bavariya” PSV-nin yarımmüdafiəçisinə müqavilə təklif edib

“Bavariya” PSV-nin yarımmüdafiəçisi İsmael Saybari üçün danışıqlara başlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist və insayder Florian Plettenberq sosial mediada məlumat verib.
Məlumata görə, klub artıq oyunçuya və onun nümayəndələrinə təklif göndərib və potensial müqavilənin təfərrüatları hazırda müzakirə olunur.
Bundesliqa çempionları yarımmüdafiəçi Entoni Qordonu transfer edə bilmədikdən sonra diqqətlərini Saibariyə yönəldiblər və bu da onları transfer bazarında alternativ variantları nəzərdən keçirməyə məcbur edib. Saybarinin PSV ilə müqaviləsi 2029-cu ilə qədərdir və o, danışıqların irəliləməsindən əvvəl Niderland klubunun rəsmi olaraq istədiyi qiyməti təyin etməsini gözləyir.
Hücumçu yarımmüdafiəçiyə maraq bütün Avropada artır. Mənbənin məlumatına görə, “Qalatasaray” və “Pari Sen-Jermen” kimi klublar Saibarinin vəziyyətini izləyir.